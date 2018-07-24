Успешный Форекс: пробовать или не пробовать?

Трейдинг на бирже Форекс, то есть спекулятивная торговля валютой, будоражит умы аудитории уже более десяти лет. Еще бы, ведь в Сети периодически появляются истории о том, как какой-то безработный пенсионер или предприимчивый студент заработали на Форекс целое состояние. Казалось бы, успешная торговля и колоссальные прибыли открыты для всех – стоит только начать. Так ли это на самом деле?



Действительно, заработать на Форексе теоретически можно. Однако сделать это могут далеко не все. Это факт. Более того, все, кто приходит на валютную биржу за быстрыми и легкими деньгами, в итоге обязательно теряют свои депозиты. Почему так происходит? Оказывается, Форекс требует к себе серьезного отношения, скрупулезной подготовки и определенных профессиональных качеств.



К слову, сегодня стало популярным такое явление как CFD. Если коротко, то это контракт на разницу цен. По сути, торги валют происходят по CFD. Более подробную информацию о том, что такое CFD вы сможете прочитать на специализированных сайтах торговли на бирже Forex. Нужно отметить, что без этих знаний ваша работа в бирже вряд ли принесет ожидаемые результаты.



Правильный подход



Форекс – это не ключ богатству, если вы не готовы вкладывать в него свои силы, время и нервы. Для того чтобы выйти в плюс хотя бы на несколько процентов сверх начального депозита, вам могут потребоваться месяцы обучения, практики с демо-счетом. И даже после того, как вы освоите азы валютной торговли, фундаментального и технического анализы, нет никаких гарантий, что вы добьетесь хотя бы минимального успеха.



Смиритесь с тем, что если вы не обладаете определенными личными качествами, трейдера из вас не получится. Если у вас не аналитический склад ума, если у вас не железные нервы, если вы не терпеливы и не сдержанны – лучше от игры на бирже воздержаться.



Управление рисками и капиталом



Для начала вы должны четко определить, какой реальной суммой денег вы готовы рискнуть на бирже. Форекс – это инвестиции с высоким уровнем риска. В качестве депозита должны выступать средства, которые вы можете позволить себе потерять без сожалений. Поэтому ни о каких кредитах, займах, критичных сбережениях речи идти не может.



Желание заработать много и сразу, излишняя алчность, вход на рынок в неправильное время или позднее закрытие сделки в погоне за прибылью – все это может привести к финансовым потерям. Поэтому вы должны четко понимать, чем вы рискуете, в какой момент лучше отказаться от риска, а когда крайне важно вовремя выйти из игры, довольствуясь малым.



Постоянное обучение и анализ



Форекс – это не азартная игра. При подобном отношении вам может повезти один раз, второй раз, а на третий раз вы гарантированно потеряете и прибыль, и депозит.



Для того чтобы быть успешным трейдером, необходимо работать, учиться, часами буквально сидеть у монитора, следить за факторами, разрабатывать стратегию. Будьте готовы к тому, что вам придется изучить тонну литературы, не несколько статей в интернете, а огромный объем постоянно обновляющейся информации. Добавьте к этому необходимость иметь под рукой актуальное программное обеспечение и инструменты для анализа данных торговой платформы. А чего стоит найти хорошего брокера, не «кухню», а реально работающего, помогающего, удобного посредника?



Все это отнимает силы, время и еще больше нервов. Если вы не готовы на подобные жертвы и воспринимаете Форекс в качестве некой «рулетки» или ключа к легким деньгам, лучше на биржу вообще не соваться.



