Меркель и глава МИД Германии Маас обсудили с Лавровым и Герасимовым Сирию и Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас провели во вторник в Берлине переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии и на востоке Украины. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.



"Канцлер вместе с Хайко Маасом сегодня провела в Берлине встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым", - отметила она.



"Встреча была согласована на прошлой неделе между канцлером и президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания находились ситуация на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии", - отметила Деммер. "Кроме того, обсуждался конфликт на востоке Украины", - добавила она.



Накануне Лавров и Герасимов обсудили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на встрече в Западном Иерусалиме задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля.

