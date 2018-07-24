В ближайшие сутки удержится теплая и дождливая погода

На Украине в ближайшие сутки 25 июля погоду будет определять относительно теплая и влажная воздушная масса, пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр. Ветер в стране переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 23-28°, в южной части до 32°. В Киеве 25 июля ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 25 июля самая высокая температура днем была 35,3° в 2015 году, самая низкая ночью 9,9° в 1954 году.



На Украине 26 июля прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.



Температура в западных и северных областях ночью 14-19°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 29-34°.



В Киеве 26 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, вдень 27-29°.



По состоянию на 9:00 вторника, 24 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-27°, в Днепре возле Киева 23°.

