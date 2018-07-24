8 августа суд рассмотрит апелляцию на арест Савченко

Суд в Киеве 8 августа намерен рассмотреть апелляцию на арест депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в украинской столице, сообщила во вторник пресс-секретарь парламентария Татьяна Проторченко.



Савченко 14 июля объявила голодовку в связи с тем, что Шевченковский районный суд Киева продлил ее срок содержания под стражей до сентября.



"Восьмого августа будет апелляция по мере пресечения", — сказала Проторченко в эфире телеканала NewsOne. Она также сообщила, что Савченко в СИЗО продолжает работать как депутат Рады, в частности, разрабатывает законопроекты и отвечает на запросы граждан.



По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Ранее Служба безопасности Украины заявила, что допрос Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота, перевозке оружия, убийства представителей власти. Адвокат Савченко, комментируя результаты экспертизы, заявил, что следствие не дало заключения о том, что ей необходимо прекратить голодовку. Также ему как защитнику не предоставили результаты экспертизы. По его словам, не было предоставлено доказательств, что Савченко владеет методикой, которая позволяет "обойти" полиграф.



Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

