Военный прокурор АТО Кулик заработал миллион за время расследования дела о его незаконном обогащении

Бывший военный прокурор сил АТО, а сейчас заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик за время расследования против него о возможном незаконном обогащении официально заработал в органах прокуратуры 1 240 394 гривны.



Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на декларацию скандального прокурора.



Напомним, уголовное дело в отношении прокурора Константина Кулика было возбуждено в декабре 2015 года по подозрению в незаконном обогащении. Уже в октябре 2016 Кулику предъявили обвинение по делу о незаконном обогащении. До сих пор продолжается судебное разбирательство.



До 2016 года тогда еще военный прокурор Кулик задекларировал 479 450 гривен дохода. Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко, несмотря на уголовное дело, перевел Кулика в департамент международно-правового сотрудничества ГПУ. На новой должности за прошлый год прокурор получил 648 466 гривен дохода. Уже в феврале этого года Константин Кулик внес в декларацию еще 112 478 гривен дохода.



Как ранее сообщалось, Кулика подозревают в незаконном обогащении. В НАБУ уточнили, что много раз вызывали Кулика в качестве свидетеля и позднее в статусе подозреваемого на допросы, но военный прокурор на это никак не отреагировал.



По данным НАБУ, с 2011 до 2015 года, находясь на службе в органах прокуратуры, Кулик получил прибыль более чем 1,67 млн гривен. В то же время, сообщает НАБУ, в этот же период расходы Константина Кулика превысили его доход на 2,6 миллиона гривен и составили около 3,4 миллиона.



В конце октября 2016 года САП передала в суд обвинительный акт в отношении Кулика в незаконном обогащении.

