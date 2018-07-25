Москалькова: украинцев дезинформируют о состоянии Сенцова

Украинская сторона дезинформирует общественность о состоянии здоровья Олега Сенцова, он сам говорит, что сейчас чувствует себя лучше, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Украинская сторона дезинформирует общественность о состоянии здоровья Олега Сенцова. И уж совсем возмутительной была недавняя информация, распространенная в некоторых украинских СМИ, о его смерти.

Я лично посещала Олега Сенцова, мы разговаривали с ним почти час. Он ходит, читает газеты, смотрит телевизор, пишет сценарий", — сказала она в интервью РБК.



Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.



В середине мая Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи.



"Он находится в медицинском отделении под постоянным наблюдением врачей, два раза в день получает питательные смеси. Я просмотрела его медицинскую карту от корки до корки. В начале июня у Сенцова был криз, его доставили в городскую больницу, где врачи объяснили ему необходимость принимать питание хотя бы в виде питательных смесей, которые назначают больным после операций. Он согласился. Говорит, что сейчас чувствует себя лучше", — сказала Москалькова.



Она отметила, что врачи следят за состоянием Сенцова.

