Началась подготовка к укладке труб для "Северного потока-2"

Судно Castoro 10 (C10) приступило к подготовительным работам по укладке труб для "Северного потока — 2", сообщил оператор проекта — компания Nord Stream 2.



"С помощью восьми якорей судно C10 заняло исходную позицию на мелководье вблизи Любмина. В процессе работ трубы свариваются на борту судна в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты "Северного потока — 2" с морской частью нового газопровода", — говорится в сообщении.



Любмин — коммуна в Германии, где находится точка выхода на берег "Северного потока".



Одновременно продолжаются подготовительные работы для последующей укладки труб в Грайфсвальдском заливе (Германия) — пять экскаваторов роют 29-километровую траншею для газопровода.



Nord Stream 2 рассчитывает завершить строительные работы на этом участке к концу года.



Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.



Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.



Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта: их лидеры уверены, что он политический.



Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

