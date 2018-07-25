НБУ внес изменения в положение о банковской тайне

Национальный банк Украины внес изменения в положение о банковской тайне. Об этом во вторник, 24 июля, сообщила пресс-служба НБУ.



Изменения внесены в связи со вступлением в силу закона О валюте и валютных операциях.



"Правила позволят банкам предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора. В том числе в случае введения регулятором мер защиты в соответствии с законом Украины О валюте и валютных операциях", - говорится в сообщении.



Напомним, президент Петр Прошенко подписал закон о валюте 4 июля.

