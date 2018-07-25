В Берлине обсудят вопрос миссии ООН на Донбассе - МИД ФРГ

Политдиректоры стран "нормандского формата" в Берлине в четверг обсудят вопрос о возможности направления миссии ООН на восток Украины, сообщил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер. "В ходе встречи речь пойдет о реализации минских договоренностей и, в особенности, о том, как миссия ООН могла бы помочь добиться прогресса в реализации этих договоренностей", - сказал К.Бургер журналистам в Берлине в среду.

