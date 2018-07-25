Сенат Польши без поправок принял изменения в судебную систему

Сенат Польши без поправок принял пакет изменений в законы о судебной системе. "За" проголосовало 60 сенаторов, "против" высказались 30, один парламентарий воздержался от голосования. Голосованию предшествовали дебаты, продолжавшиеся почти 9:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".



Спикер Сената Станислав Карчевский обвинил оппозицию в препятствовании и умышленном затягивании обсуждения. Он сказал журналистам, что эти политические круги не хотят изменений в судебной системе.



"Они хотят, чтобы все осталось так, как было. Однако общество и мы знаем, что изменения в судопроизводстве необходимы", - заявил Станислав Карчевский.



После голосования оппозиция обвинила спикера в ограничении их возможности высказывания. По обращению одного из сенаторов "Права и справедливости" парламентариев "Гражданской платформы" лишили возможности представления дополнительных обоснований для поправок.



Богдан Клих с "Гражданской платформы" сообщил, что он обратится в суд.



"Речь не идет о хороших манерах, потому что мы уже не надеемся на них. Речь идет о нарушении регламента", - сказал он.



"Гражданская платформа" требовала отклонения законопроекта в целом. По словам сенатора "Гражданской платформы", вице-спикера Сената Богдана Борусевича, изменения нарушают конституцию и европейское законодательство. Он добавил, что поправки нарушают также основные принципы верховенства права.



"Когда исполнительная власть подчиняет себе суды, их решения перестает признавать Европейский Союз. Ситуация выглядит довольно трагично", - отметил сенатор от "Гражданской платформы".



Одной из главных изменений, которое было предложено "Правом и справедливостью", является ускорение процедуры подачи президентом списка кандидатов на должность председателя Верховного суда. Согласно новым правилам, для этого потребуются голоса 80 из 120 судей Верховного суда, а не 110, как было раньше.



По словам сенатора от правящей партии "Право и справедливость" Яна Яцковского, принятые изменения улучшат работу судов. Яцковский также считает необоснованными доводы о нарушении европейского законодательства.



"В европейском законодательстве отсутствуют стандарты, описывающие принципы верховенства права. В каждой из стран ЕС примерно подобные системы разделения властей с определенной задачей судов, однако, конкретные вопросы по процедурам создания и назначения регулируются национальным законодательством", - отметил сенатор от партии власти.



Дебаты сенаторов сопровождались протестами у здания Сейма в Варшаве и в ряде польских городов. Их участники требовали отклонить предложенные руководящей партией изменения.



Принятый Сенатом Польши пакет изменений теперь внесут на подпись президента.

