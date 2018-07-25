Пучдемон объявил о планах вернуться в Бельгию

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон в среду объявил, что в ближайшие выходные 28-29 июля намерен уехать из Германии в Бельгию, сообщает телеканал Europe1.



"В эти выходные я возвращаюсь в Бельгию", - заявил экс-глава Каталонии на пресс-конференции в Берлине, добавив, что он вернется к политической деятельности на территории Бельгии.



19 июля власти Испании отозвали запросы на экстрадицию К.Пучдемона, задержанного правоохранительными органами Германии. В то же время ордеры на арест экс-главы Каталонии по обвинению в сепаратизме сохраняют свою силу на территории Испании, куда К.Пучдемон пока не может вернуться.



В период нахождения К.Пучдемона во главе регионального правительства в Каталонии в октябре 2017 года прошел референдум о независимости. Он был признан незаконным в Мадриде. Ряд каталонских чиновников отбывает тюремные сроки за участие в организации референдума.

