Кабмин в четверг примет решение по обеспечению госрезерва хлора - Зубко

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил, что 26 июля Кабинет министров примет решение об обеспечении резерва жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды на уровне государственного резерва.



"Я думаю, что завтра на правительстве мы будем принимать решение по поручению премьер-министра с точки зрения обеспечения резерва хлора на уровне госрезерва", - сообщил Г.Зубко в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2018-2019 гг. и обеспечения водоканалов необходимыми реагентами.



Также вице-премьер подчеркнул, что в стране наблюдается низкий уровень контроля по обеспечению реагентами, которые должны быть, чтобы водоканалы работали в штатном режиме, и сообщил, что Украина приступила к импортным поставкам из Румынии и Узбекистана.



"Когда мы анализировали тот же хлор, то выяснилось, что абсолютно разные цены закупки одного и того же материала от одного, фактически монопольного, поставщика в Украине", - добавил Г.Зубко.



Он отметил, что есть предприятия, которые закупают хлор по 12-15 тыс. грн ("Киевводоканал"), а есть предприятия, которые закупают по 67 тыс. грн ("Львовводоканал").



Г.Зубко подчеркнул, что это вопрос бесконтрольности и нуждается в дополнительном рассмотрении.

