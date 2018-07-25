Пенсионный фонд возьмет займ для выплат пенсий

Казначейская служба выделит Пенсионному фонду ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса и финансированию выплат пенсий в июле. Об этом в среду, 25 июля, сообщила глава ведомства Татьяна Слюз, передает Интерфакс-Украина.



"У нас сегодня состоялось совещание с премьер-министром Украины. Сегодня и завтра мы будем предоставлять ссуды для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ", – сказала она в ходе селекторного совещания.



При этом, по словам Слюз, Казначейство полностью рассчиталось с Фондом, а возникшие задержки по выплатам пенсий относятся к ответственности последнего.



"Каждый день по мере поступления ЕСВ нам Пенсионный фонд предоставляет платежные поручения, мы своевременно все финансируем. Но возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи", – пояснила она.

