В Беларуси ограничат продажу алкоголя

В Беларуси в отдельных регионах проведут эксперимент по ограничению продажи алкоголя. Об этом со ссылкой на заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Артура Карповича сообщает в среду, 25 июля, портал tut.by.



«Принято решение о том, чтобы провести на определенных территориях Республики Беларусь эксперимент - на определенные районы распространить ограничения», - сказал он.



По его словам, после эксперимента будут сделаны выводы, влияет ли ограничение продажи алкоголя на его потребление и криминогенную обстановку. При этом Карпович пока не назвал регионы, где будет проводиться эксперимент.



Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году Беларусь заняла второе место по потреблению алкоголя. В 2017 году страна переместилась на 27 строчку рейтинга.

