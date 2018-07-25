Жителей Киева предупреждают об отключениях света за долги

Киевлян предупреждают об изменении правил расчета за электическую энергию, в соответствии с которыми, расчет должен проводиться не позднее 20 числа следующего месяца. Об этом предупреждает ЧАО ДТЭК Киевские электросети.



Отмечается, что в случае задолженности потребителей будут отключать от электроэнергии.



"Национальная комиссия приняла новые Правила розничного рынка электрической энергии, по которым работают все участники энергорынка - как клиенты, так и энергопоставщики. Нацрегулятором сокращены предельные сроки ежемесячной оплаты для клиентов, а также условия отключения должников", - отметили в компании.



Как сообщили в ДТЭК, согласно новым правилам, оплату потребитель должен вносить не позднее 20 числа следующего месяца, если договором не установлен иной срок. Счет за услуги оплачивается в течение 10 рабочих дней со дня его получения бытовым потребителем, 5 — небытовым. Либо в иной срок, предусмотренный договором, но не позднее 20 календарных дней после окончания расчетного периода.



"ДТЭК Киевские электросети" обращает внимание клиентов на новые сроки ежемесячной оплаты и условия отключения, установленные в Правилах Национальным регулятором. Чтобы не стать заложником ситуации и случайно не оказаться в числе должников, потребителям, в первую очередь, следует знать предельные сроки расчетов за потребленную электроэнергию", — отметили в ДТЭК.



В компании также подчеркнули, что будут предупреждать должников об отключении.



Согласно правилам, уведомление об отключении будет проводиться за десять дней.



"Для возобновления поставок необходимо погасить существующую задолженность, а также расходы на повторное подключение", — добавили в компании.



Как сообщалось, постановление НКРЕКП "Об утверждении Правил розничного рынка электрической энергии" было принято в марте 2018 года.

