Бывший вратарь «Реала» усомнился в высадке американцев на Луну

Вратарь португальского «Порту» испанец Икер Касильяс не верит, что американские астронавты высадились на поверхность Луны в 1969 году. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.



«Хочется узнать мнение общественности. Верите ли вы, что человек действительно был на Луне? Я — нет», — написал Касильяс. При этом голкипер сообщил, что спорит о высадке американцев на Луну на ужине с друзьями.



Также на высказывание отреагировали в научно-популярном издании National Geographic, предложив 37-летнему Касильясу ознакомиться с соответствующей статьей в журнале.



Испанец является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании. Большую часть карьеры Касильяс провел, защищая ворота мадридского «Реала». В составе «сливочных» он провел 510 матчей.

