Зубченко: Как умный человек, Медведчук пропустит нынешние выборы президента

Грядущие президентские выборы в Украине по любому будут схваткой условного проамериканского кандидата с условным пророссийским ставленником. Что ясно уже на сегодняшний день, объясняет журналист Александр Зубченко.



«Во-первых, действующий президент Петр Порошенко не рассматривает Трампом и Путиным в качестве фигуры, которая будет изображать «лидера нации» еще пять лет. Во-вторых, Европейский Союз дистанцировался от участия в украинских выборах. В-третьих, ни у России, ни у США нет единого кандидата. Но, в отличие от европейцев, две сверхдержавы не могут быть дистанцированы от украинских предвыборных процессов, поскольку эта территория является зоной их геополитических интересов», — считает Зубченко.



По его мнению, исторически так сложилось, что Украина стала жертвой именно американських «прогрессоров»-демократов.



«Что «мутят» демократы? Сначала они очень увлеклись проектом «Слава Вакарчук». Но Сорос явно охладел к проекту «Певец-президент». Во всяком случае, основная активность демократов и венгерского авантюриста сегодня направлена ​​на Толика Гриценко», — обрати внимание Зубченко.



Для раскрутки Гриценко после 8 лет его забвения спонсоры, по словам журналиста, используют несколько нехитрых трюков: накачка «роста рейтинга» при помощи купленных соцопросов и рейтингов, проплаченное «экспертное сообщество», а также активное внедрение тезиса о победе Гриценко во втором туре.



«Гриценко у американских демократов сейчас базовый вариант. Вакарчук на подхвате», — делает вывод эксперт.



Среди пророссийских кандидатов ситуация, по мнению Зубченко, сложная. Оппоблоковец Бойко так и не смог получить поддержку Москвы, поскольку там его считают представителем фейковой оппозиции.



«Нельзя же серьезно воспринимать в качестве пророссийского кандидата человека, за которым стоят такие одиозные фигуры, как экс-глава администрации Януковича Сергей Левочкин и олигарх Ринат Ахметов», — уточнил Зубченко.



Единственный, по его мнению, украинский политик, с которым Владимир Путин разговаривает и к чьему мнению прислушивается, — это Виктор Медведчук.



«Но он умный человек и понимает, что данный электоральный цикл ему придется пропустить», — пишет журналист.



В качестве компромиссной фигуры давно вырисовывается Юлия Тимошенко, и именно под нее, по мнению Зубченко, был сделан «слив» о референдуме на Донбассе.



«Есть гибридный (как всегда) сценарий: либо демократам вместе с Соросом опять удастся проверять у нас свою авантюру (Гриценко), либо в полуфинале побеждает компромиссная — на данный момент — фигура. Да, это Кыцюндер. Прямо скажем, компромисс достаточно сомнительный. Но тут хоть есть перспективы», — подытожил Александр Зубченко.

