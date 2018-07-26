В Украине половина больниц и школ уже подготовились к отопительному сезону – Минрегион

Уровень технической готовности объектов жилищного сектора Украины к отопительному сезону 2018-2019 годов составляет 51,8%, школ – 52%, детских садов – 51,6%, больниц – около 50%, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк.



"За месяц после прошедшего селекторного совещания практически все области в графике. Есть опасения в отношении подготовки к отопительному сезоны по Смиле, Коцюбинскому и Шепетовке", – сказал он в ходе селекторного совещания в Киеве в среду.



Э.Кругляк также отметил, что из предусмотренных на подготовку жилищного фонда к отопительному сезону 1,936 млрд грн профинансировано 42,7%. "Эту цифру нужно увеличивать", – добавил он.

