НАБУ и САП расследуют получение менеджерами "Нафтогаза" премий

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследовать получение главой правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым и другими чиновниками НАК премий за победу в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) над российской компанией "Газпром".

Об этом сообщают Украинские новости со сслкой на источник в НАБУ.



"Зарегистрировали уголовное производство. Дело фактовое... фигурируют Коболев и другие чиновники "Нафтогаза", которые получали премии", - сказал собеседник.



По его словам, дело открыто по статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.



Напомним, Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству "Нафтогаза" за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

