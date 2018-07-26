Совет по финстабильности отмечает необходимость возобновления сотрудничества с МВФ

Совет по финансовой стабильности Украины, объединяющий Минфин, Нацбанк и других финрегуляторов, отмечает необходимость возобновления сотрудничества страны с Международным валютным фондом (МВФ).



"Реализация структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ, является крайне важной для макрофинансовой стабильности Украины и доступа к финансированию от МВФ и других международных партнеров", - отмечено в пресс-релизе Совета по итогам заседания 20 июля.



Участники Совета также согласились с необходимостью усиления координации фискальной и монетарной политики.



"Национальный банк подчеркнул, что намерен избегать любых форм фискального доминирования, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов. Минфин отметил необходимость интенсификации сотрудничества с НБУ в контексте координации инициатив в сфере монетарной и фискальной политик. Члены Совета поддержали необходимость дальнейшей реализации реформ для обеспечения ценовой и финансовой стабильности", - указанно в документе.



Члены Совета также обсудил проблему неработающих кредитов в государственных банках и для ее решения поддержали предложение Министерства финансов создать при Совете специальный независимый комитет по урегулированию проблемной задолженности.



Кроме того, Совет рассмотрел и согласовал предложенный Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) план действий по урегулированию долговой нагрузки на Фонд, что позволит в будущем избежать его потенциальной неплатежеспособности.

