Трамп предлагает провести следующую встречу с Путиным после завершения следствия Мюллера

Глава администрации США Дональд Трамп считает, что его следующая встреча с президентом России Владимиром Путиным произойдет после окончания расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщил в среду помощник США по национальной безопасности Джон Болтон.



"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна произойти после того, как [в США] завершится охота на ведьм, связанная с Россией. Поэтому мы согласились, что это будет после 1 [января будущего] года", - говорится в заявлении Болтона, опубликованном пресс-службой Белого дома.

