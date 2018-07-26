Суд Херсона рассмотрит апелляцию по аресту Вышинского 30 июля

Суд Херсона рассмотрит апелляцию по аресту Вышинского 30 июля

Апелляционный суд Херсонской области рассмотрит жалобу на продление ареста главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского 30 июля. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС его адвокат Андрей Доманский. "Суд состоится в понедельник, 30 июля", - сообщил адвокат.

Херсонский городской суд 11 июля продлил Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности внесения залога. Суд оставил без удовлетворения просьбу адвоката взять Вышинского на поруки.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом действий СБУ стало задержание главного редактора агентства Вышинского, которому было предъявлено обвинение в государственной измене.

Херсонский горсуд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца. 1 июня Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Украинская прокуратура 6 июля предъявила еще одно обвинение Вышинскому по статье о незаконном обращении с оружием.

Вышинский является гражданином Украины и России, второе гражданство он получил в 2015 году. До оглашения вердикта апелляционного суда журналист обратился из зала заседания к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению. В МИД РФ потребовали от Киева снять все обвинения с Вышинского и немедленно его освободить.