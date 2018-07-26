Покупки аксессуаров в интернете: мифы и реальность

Несмотря, что более 70% приобретений аксессуаров сместились в онлайн, предрассудки до сих останавливают осторожных покупателей. Если вы в рядах последних, советуем еще раз взвесить “за” и “против” покупок в интернете. А плюсы шопинга онлайн прочувствовать с помощью магазина Trade-City.



Самые большие страхи онлайн-шоппера



Осторожный интернет-покупатель видит десятки подводных камней. Но избежать их просто.



Чего боятся покупатели при приобретении аксессуаров онлайн:



1. Купленная по предоплате вещь не придет. Упоминания о мошенниках в сети не дают этому страху уйти раз и навсегда. Избежать таких инцидентов поможет оплата наложенным платежом. При последующих покупках в этом интернет-магазине вы сможете ему доверять и не переплачивать при расчетах.



2. Пришедший аксессуар окажется плохого качества. Здесь поможет простая и прозрачная система возвратов, которая работает в любом уважающем себя интернет-магазине. Есть она и в Trade-City. По приходу товара сразу осмотрите его, еще до снятия бирки - так процесс возврата будет проще и быстрее. Сотрудники trade-city.ua избавляют покупателей от этой необходимости: все вещи перед отправкой тщательно проверяются.



3. Что оттенок сумки или шарфа окажется не тем, который вы хотели бы видеть. Действительно, монитор может искажать оттенок, и в каталогах Трейд-Сити это упоминается неоднократно. Перед заказом посмотрите на желаемый аксессуар с нескольких гаджетов. И если все-таки желания не оправдаются, воспользуйтесь системой возврата. Отлично, если в вашем городе есть шоу-рум интернет-магазина, как у trade-city.



4. Заказанная сумка или парео не успеют приехать к началу отпуска или к празднику. В любом случае готовиться к мероприятию стоит заранее и понимать, что заказанный сегодня вечером из другого города товар не сможет оказаться у вас завтра утром, как бы ни старались сотрудники интернет-магазина.



5. Цвет шарфика не будем вам к лицу, а солнцезащитные очки “не сядут”. Такой риск есть. Но вы можете почитать о своем цветотипе и оттенках, которые вам идут. А безошибочно подобрать очки помогут статьи о форме лица и критериях выбора. Также вы можете отправиться в бутик или оптику на примерку, а заказать подошедшую модель онлайн минимум на треть дешевле, или посетить шоу-рум.



Внимательный и грамотный подход к выбору интернет-магазина и аксессуара обеспечат вам 100%-ное попадание в яблочко.



