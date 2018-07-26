Контактная группа по Донбассу отметила положительные результаты перемирия

Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины прошел в среду в белорусской столице. Несмотря на то, что на заседании контактной группы по Донбассу в этот раз отсутствовали полномочные представители России и Киева Борис Грызлов и Леонид Кучма, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал прошедшую в среду в Минске дискуссию "неплохой".



По словам дипломата, с участием "этих людей с большим политическим опытом другая атмосфера" переговоров.



В беседе с журналистами по итогам переговоров Сайдик отметил положительные результаты объявленного с 1 июля перемирия в Донбассе. "Во-первых, по предварительным данным СММ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ— ред.), с 1 июля значительно уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, а также сократилось число жертв среди гражданского населения. В частности, согласно СММ, на данный момент не было зарегистрировано ни одной гибели среди гражданского населения с начала этого перемирия", — заявил спецпредставитель ОБСЕ.



При этом дипломат обратил внимание, что и общее число жертв среди гражданских в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось более чем в два раза. "Надеюсь, что эти заметные тенденции сохранятся и призываю стороны приложить все усилия для дальнейшего строгого соблюдения режима прекращения огня", — сказал он.



В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что представители Украины саботируют согласование дополнительных мер контроля за соблюдением режима прекращения огня, которые предлагала оформить документально российская сторона и идею принятия которых поддержали в ДНР и ЛНР.



На заседании подгруппы по безопасности в среду в Минске была подчеркнута важность разведения сил и средств противоборствующих сторон, а также отвода тяжелого вооружения.



Россия на заседании контактной группы по Украине призвала Киев не нарушать режим разведения сил в Донбассе и вывести вооружения из Петровского и Золотого, где разведение ранее было проведено, а также обеспечить разведение сил и средств в районе Станицы Луганская, где СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала необходимые для разведения сил семидневные периоды.

