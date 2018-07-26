ДНР на встрече подгруппы по безопасности предложила новый формат отвода вооружений

ДНР на встрече подгруппы по безопасности предложила новый формат отвода вооружений

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече подгруппы по вопросам безопасности в Минске предложили альтернативный подход к реализации договоренностей по отводу вооружений. Об этом по итогам заседания в среду заявил представитель ДНР на переговорах Алексей Никоноров.

"В свете актуальности разведения сил и средств и отведения тяжелого вооружения для установления устойчивого режима прекращения огня представители республики предложили альтернативный подход к возобновлению обязательств сторон по отводу тяжелого вооружения", - приводит ее слова Донецкое агентство новостей.

Никоноров уточнил, что речь идет о проведении отвода в несколько этапов. Вначале, по его словам, вооружение должно быть отведено на пилотных участках разведения сил и средств - в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Второй этап предусматривает отвод в соответствии с характеристиками орудий и техники согласно Комплексу мер по выполнению минских соглашений и дополнению к нему. Так, танки и минометы должны быть отведены на расстояние до 15 км от центра участка разведения, артиллерийские системы калибром 100 мм и более - на расстояние до 25 км, реактивные системы залпового огня "Град" - до 35 км, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактические ракетные системы "Точка-У" - на расстояние до 70 км.

"Такой подход позволил бы, как минимум, начать отведение тяжелого вооружения, а также локализовать конкретными участками мониторинг миссией ОБСЕ выполнения сторонами своих обязательств по разведению сил и средств и отведению тяжелого вооружения", - уточнил представитель ДНР.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ это предложение поддержали, но украинская сторона его отвергла.

На встрече Контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года представители ЛНР и ДНР парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (оба в ЛНР) и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского. Отвод у Станицы Луганской более 70 раз срывался по вине украинской стороны, которая мотивировала свои отказы якобы имевшими место обстрелами со стороны ЛНР.