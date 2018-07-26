ДНР на встрече подгруппы по безопасности предложила новый формат отвода вооружений

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече подгруппы по вопросам безопасности в Минске предложили альтернативный подход к реализации договоренностей по отводу вооружений. Об этом по итогам заседания в среду заявил представитель ДНР на переговорах Алексей Никоноров.



"В свете актуальности разведения сил и средств и отведения тяжелого вооружения для установления устойчивого режима прекращения огня представители республики предложили альтернативный подход к возобновлению обязательств сторон по отводу тяжелого вооружения", - приводит ее слова Донецкое агентство новостей.



Никоноров уточнил, что речь идет о проведении отвода в несколько этапов. Вначале, по его словам, вооружение должно быть отведено на пилотных участках разведения сил и средств - в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Второй этап предусматривает отвод в соответствии с характеристиками орудий и техники согласно Комплексу мер по выполнению минских соглашений и дополнению к нему. Так, танки и минометы должны быть отведены на расстояние до 15 км от центра участка разведения, артиллерийские системы калибром 100 мм и более - на расстояние до 25 км, реактивные системы залпового огня "Град" - до 35 км, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактические ракетные системы "Точка-У" - на расстояние до 70 км.



"Такой подход позволил бы, как минимум, начать отведение тяжелого вооружения, а также локализовать конкретными участками мониторинг миссией ОБСЕ выполнения сторонами своих обязательств по разведению сил и средств и отведению тяжелого вооружения", - уточнил представитель ДНР.



Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ это предложение поддержали, но украинская сторона его отвергла.



На встрече Контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года представители ЛНР и ДНР парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (оба в ЛНР) и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского. Отвод у Станицы Луганской более 70 раз срывался по вине украинской стороны, которая мотивировала свои отказы якобы имевшими место обстрелами со стороны ЛНР.

