Xiaomi представила новые смартфоны на "чистом" Android

Китайская компания Xiaomi представила смартфоны Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite, разработанные в сотрудничестве с компанией Google в рамках программы Android One. Эти устройства придут на смену модели Mi A1, выпущенной осенью прошлого года.



Как сообщает Ferra, Xiaomi Mi A2 представляет собой международную версию на базе Android One китайской модели Mi 6X, дебютировавшей в апреле этого года. По техническим характеристикам главное отличие сводится к использованию системы Android One вместо фирменной оболочки MIUI. Смартфон заключен в металлический корпус и оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением 2160*1080 пикселей.



Xiaomi Mi A2 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660. Объем оперативной памяти устройства составляет 4 или 6 ГБ, а встроенной – 32, 64 или 128 ГБ. Также смартфон получил сканер отпечатков пальцев, двойную основную (12 и 20 Мп) и 20-Мп фронтальную камеру. Аккумулятор смартфона имеет емкость 3010 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки.









В свою очередь, модель Mi A2 Lite представляет собой международную версию смартфона Redmi 6 Pro, выпущенного в Поднебесной в июне. Он получил 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280*1080 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. Mi A2 Lite оснащен двойной основной камерой с модулями разрешением 12 и 5 Мп и 5-Мп фронтальной камерой. Емкость батареи составляет 4000 мАч.



Оба новых смартфона работают под управлением Android 8.1 Oreo без какой-либо дополнительной оболочки. Устройства поступят в продажу до конца июля. Xiaomi Mi A2 будет доступен в золотистой, голубой и черной расцветках, а его цена составит от 249 до 349 евро. Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite получит те же расцветки, а купить его можно будет по цене от 179 до 229 евро.