В Тюмени оштрафовали водителя, катавшего полуголого мужчину в ванне

При этом тюменец утверждает, что угрозы ДТП эта своеобразная акция не вызвала, а другие участники дорожного движения приветствовали его, улыбались и кричали: "Дядя, ты красавчик!".В комментарии к видео он написал: "Делай, что хочется, все равно тебя будут осуждать до конца жизни!!!"Однако сотрудники автоинспекции к этой выходке отнеслись без юмора и оштрафовали водителя внедорожника, прокатившего "пассажира" по улицам Тюмени в ванне. "Водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.23 ("Нарушение правил перевозки людей") КоАП, - цитирует РИА "Новости" руководителя отдела пропаганды регионального главка ГИБДД Анжелу Борисову. - Штраф – одна тысяча рублей".