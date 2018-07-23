В Тюмени оштрафовали водителя, катавшего полуголого мужчину в ванне
Весьма забавную картину довелось наблюдать жителям Тюмени 22 июля: по главным улицам города разъезжал внедорожник с наполненной водой и пеной ванной на прицепе, в которой находился мужчина в одних трусах.
Позднее этот человек выложил видеозапись необычной поездки на своей странице в Instagram и объяснил журналистам ее цель - добавить позитивного настроения прохожим.
"Я преследовал цель позитивного характера, чтобы народ улыбался, – рассказал Эдуард Филиппов сайту Tumix. – Мы ехали от Мориса Тореза, 4 по Республики и до Моста Влюбленных. Потом обратно. В целом, поездка в ванной длилась около часа".
Во время поездки мужчина успел помыться, а также притормозить у "МакАвто" и что-то приобрести, не выходя из ванны. Кроме того, у купальщика с собой оказался еще и водяной пистолетик, из которого он постреливал по прохожим.
В ванной по городу Тюмени 🔥😇🛀 Делай,что хочется,всё равно тебя будут осуждать до конца жизни!!! Друзья улыбайтесь это самое лучшее лекарство в мире 💖💖💖☺️😁🤪🔥🛀🛀🛀🛀 👉спонсор и инженер @timofeysto 👨🔧 👉генератор идей @ruslan72official 🤔 Люблю 😍 наш город Тюмень 72💖 Друзья только не нужно это повторять,это опасно,и наказуема законом⛔️ Если понравилось ставь лайк❤️и напиши своё мнение в комментариях ✅👍🏼 Отмечайте друзей🤪 _ _ #москва #america #казань#пранки #малахов #киев #жесть #сочи #вайны#тюмень72 #смех #юмор #california #ukraine #пятыйканал #тюменьфото #украина #казахстан #екатеринбург#prank #кайфуйпокамолодой72 #тюмень #инстаграм #питер #блоггер #видео #первыйканал #дети#love #нтв @malakhov007
При этом тюменец утверждает, что угрозы ДТП эта своеобразная акция не вызвала, а другие участники дорожного движения приветствовали его, улыбались и кричали: "Дядя, ты красавчик!".
В комментарии к видео он написал: "Делай, что хочется, все равно тебя будут осуждать до конца жизни!!!"
Однако сотрудники автоинспекции к этой выходке отнеслись без юмора и оштрафовали водителя внедорожника, прокатившего "пассажира" по улицам Тюмени в ванне. "Водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.23 ("Нарушение правил перевозки людей") КоАП, - цитирует РИА "Новости" руководителя отдела пропаганды регионального главка ГИБДД Анжелу Борисову. - Штраф – одна тысяча рублей".