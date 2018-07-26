Сахар в еде и напитках вызывает слабоумие

Если в чай каждый день добавлять сахар, то можно повысить риск болезни Альцгеймера, передает The Daily Mail. По словам ученых из Колумбийского университета, сахар в продуктах питания и напитках приводит к развитию деменции. Причем, о связи диабета 2-го типа и деменции было известно давно. Новое исследование ее подтверждает.



Итак, всего 2,5 ложки сахара повышают риск деменции на 54%, а всего одна банка сладкой газировки в день - на 47% по сравнению с употреблением газировки раз в три месяца. Ученые подчеркивают: опасны все виды сахара и сладких продуктов, начиная с фруктового сока и заканчивая лимонадом.



Был проведен анализ рациона 2226 человек, изначально не имевших деменции. Наблюдение за ними продолжалось семь лет. В итоге болезнь Альцгеймера развилась у 429 человек. Более детальное исследование показало: люди, добавлявшие 30,3 грамма сахара в еду или напитки ежедневно, на 33% чаще имели деменцию по сравнению с теми, кто добавлял 5,8 грамма. У любителей пунша или других сладких напитков риск был повышен на 27%.

