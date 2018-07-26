Эксперимент с Виагрой закончился летальным исходом

В Нидерландах скончались 11 новорожденных, матери которых принимали участие в научном эксперименте. Женщины должны были принимать Виагру во время беременности.



Соответствующее исследование проводилось в 10 больницах Нидерландов c 2015 года. Там 93 женщинам с патологией плаценты давали силденафил - активное вещество Виагры. Данное средство традиционно применяют в рамках терапии эректильной дисфункции и легочной гипертензии. Оно позитивно сказывается на кровотоке. Исходя из этого, было высказано предположение, что препарат будет способствовать улучшению притока крови к плаценте.



Но эксперимент пришлось прекратить досрочно. Было установлено, что 17 детей родились с проблемами легких и 11 из них скончались. В группе женщин, принимавших плацебо, трое детей имели поражения легких, но никто из них не скончался. Эксперты не исключают, что новорожденные из основной группы умерли бы в любом случае, независимо от приема матерью препарата.

