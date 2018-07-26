В Киеве сегодня днем ожидаются грозы – КГГА

В Киеве днем 26 июля ожидаются грозы, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.



В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминают, что в случае усиления ветра необходимо плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии, избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

