Комиссия прокуроров начала рассматривать дело Холодницкого

В Киеве в четверг, 26 июля, началось заседание Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) на котором рассматривается вопрос о наличии дисциплинарного проступка в действиях руководителя САП Назара Холодницкого, сообщает УНН.



На заседание КДКП со стороны Генпрокуратуры пришла заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, хотя ожидался Генпрокурор Юрий Луценко. Также пришел директор НАБУ Артем Сытник. На заседании присутствовал и Назар Холодницкий.



Изначально заседание было закрытым для журналистов и общественности. Активисты пытались попасть на заседание, громыхая в двери зала и громко возмущаясь. Позже в заседании был объявлен перерыв в связи с тем, что Назар Холодницкий обратился к Комиссии с просьбой сделать заседание открытым.



Комиссия удовлетворила просьбу Холодницкого и журналистов пустили на заседание.

