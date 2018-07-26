Берлин подтверждает свое непризнание Крыма частью России

Германия считает присоединение Крыма к России нарушением международного права и не изменит этой позиции. "Аннексия была нарушением международного права. Мы продолжим четко акцентировать внимание на этом", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, слова которого приводит в четверг посольство Германии в РФ.



"Мы не перейдем к привычной повестке дня, сколько бы времени ни прошло", - подчеркнул министр.



Ранее госсекретарь США Майк Помпео подписал "Крымскую декларацию", в котором в очередной раз подтверждается, что США не признают Крым субъектом Российской Федерации и что часть американских санкций против России будет оставаться в силе до возвращения полуострова в состав Украины.



Посольство России в США в ответ на эту декларацию предложило Вашингтону признать Косово частью Сербии. "Ждем декларации Госдепа о том, что Косово - это часть Сербии", - отметили в российской дипмиссии в Вашингтоне.



"С декларациями, заявлениями по Крыму Госдепартамент выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности", - подчеркнули в посольстве.

