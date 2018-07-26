Венесуэльские деньги потеряют пять нолей и привяжутся к криптовалюте

Валюта Венесуэлы — боливар — будет деноминирована и привязана к криптовалюте Petro с 20 августа. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает El Nacional.



По его словам, национальная валюта лишится пяти нолей. Мадуро утверждает, что указанные меры помогут «радикально стабилизировать и изменить денежно-кредитную и финансовую жизнь государства», страдающего от гиперинфляции.



Изначально объявить о деноминации планировалось 4 июня.



24 июля МВФ предупредил, что инфляция в Венесуэле может достигнуть миллиона процентов к концу года, что приведет к худшему экономическому кризису в современной истории. Специалисты сопоставили гиперинфляцию в стране с ситуацией, которая наблюдалась в Германии в 1923-м и в Зимбабве в конце 2000-х годов. Потребительские цены в южноамериканском государстве выросли на 46,3 тысячи процента.



Республика переживает затяжной экономический кризис из-за падения цен на нефть в 2014 году. На фоне него в стране происходят массовые беспорядки, в магазинах наблюдается острый дефицит всех товаров.

