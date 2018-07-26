Суд по взятке 800 тысяч долларов детективу НАБУ перенесли

Суд назначил на 6 ноября на 11:00 подготовительное заседание по обвинению одесского бизнесмена Вадима Альперина в предложении взятки детективу Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщается на официальном веб-портале судебной власти Украины, передает УНН.



“Судебное заседание по делу против Альперина Вадима Александровича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) назначено на 11:00 вторника, 6 ноября”, - такая информация содержится в повестке дня Печерского районного суда г.Киева.



Председательствующий судья по делу — Смык С.И., адвокаты ответчика — Федур А.А., Федур А., Янченко С.П.



По версии НАБУ, Альперин предлагал 800 тысяч долларов взятки их сотруднику — руководителю Главного подразделения детективов Андрею Калужинскому. За эти деньги Альперин якобы добивался отмены ареста 450 млн грн, наложенного по ходатайству НАБУ в рамках дела о злоупотреблениях на столичной таможне.



По результатам предварительного расследования, 12 июля 2018 года прокурор направил обвинительный акт в уголовном производстве в Печерский районный суд. Киева по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) для рассмотрения по существу.



“За действия, предусмотренные данной статьей, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества”, — отметили в Генпрокуратуре.

