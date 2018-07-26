В Горловке двое подростков погибли от взрыва мины

В подконтрольной сепаратистам Горловке трое подростков подорвались на мине. Двое из них погибли, сообщает в четверг, 26 июля, liga.net.



Отмечается, что взрыв произошел за шахтой Изотова в районе кладбища.



"Трое подростков, находясь на закрытом кладбище, зашли на обозначенное минное поле, в результате чего два человека подорвались на мине и погибли, третий – не пострадал", - отмечается в сообщении.



Позже так называемый "и.о. главы администрации" Горловки Иван Приходько сообщил, что погибли молодой человек 17 лет и девушка 18 лет.

