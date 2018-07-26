В Киеве за день выпала трехмесячная норма осадков

В среду, 25 июля, в Киеве за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Об этом сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук, передает 112 Украина.



"Вчера в течение трех часов мы получили трехмесячную норму осадков. Это аномальное количество осадков за короткий промежуток времени. Исходя из этого, дренажные системы физически не справились с объемом воды. В Укравтодоре присутствуют бригады, которые постоянно контролируют работу сливосточных систем", - рассказал Ткачук.



Он также предупредил, что сегодня ожидается ухудшение погодных условий и продолжение дождя.



Кроме того чиновник рассказал, что всю ночь спасатели выполняли работы по расчистке упавших деревьев и откачке воды.



"После вчерашнего дождя были проблемные места в Соломенском, Шевченковском, Святошинском районах. Всю ночь спасатели выполняли работы по расчистке поваленных деревьев и откачке воды. На данный момент ситуация полностью под контролем, продолжаются ремонтные работы на пересечении ул. Кирилловской и ул. Телиги, полностью откачана вода на Дорогожичах. На данный момент ремонтные бригады приступают к ремонту насосов, работающих для удаления воды. Ситуация под контролем, далее в плановом порядке будут выполняться работы по расчистке деревьев", - подытожил он.



Столичные власти также сообщили, что трамваи и троллейбусы снова начали курсировать по ряду улиц.



Речь идет о маршрутах, проходящих по ул. Щусева, ул. Грекова, ул. Святошинской, ул. Индустриальной, просп. Победы, ул. Автозаводской, в районе ст. метро Шулявская и ст. м. Берестейская, а также на Борщаговской линии скоростного трамвая – ул. Борщаговской, ул. Жилянской и ул. Старовокзальной.

