В Мариуполе грузчик погиб в мясорубке колбасного цеха

В Мариуполе на одной из фирм, которая работает в сфере производства мясо-колбасных изделий, произошел несчастный случай. Погиб мужчина 1986 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в четверг, 26 июля.



По предварительной информации, мужчина работал грузчиком и в момент загрузки мяса его затянуло в мясорубку, в результате чего последний погиб, – говорится в сообщении.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 272 УК Украины).



Досудебное расследование продолжается.

