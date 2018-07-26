Трамп заявил о взаимной любви США и Евросоюза

Президент США Дональд Трамп после встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером сообщил о теплых отношениях между США и Европейским союзом. Об этом он написал в Twitter в четверг, 26 июля.



"Откровенно говоря, ЕС, представленный на фото Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представляет ваш покорный слуга, любят друг друга!" - написал президент США.



Накануне Трамп и Юнкер провели в Вашингтоне встречу. По ее итогам было принято решение, что США начнут работу по увеличению экспорта сжиженного газа в Европу, также европейцы согласились снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции из США.



Юнкер отметил, что трансатлантическое партнерство Европы и США должно остаться "якорем глобальной стабильности".

