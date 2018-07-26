Миссия ООН на Донбассе будет успешной, когда Россия выведет войска - Волкер

США отвергают возможность создания мониторинговой службы на Донбассе и настаивают на введении масштабной миротворческой миссии ООН. Об этом сообщает Радио Свобода. Позиция Соединенных Штатов прозвучала перед встречей в Берлине руководителей политических департаментов МИД стран "нормандской четверки". Они обсудят ситуацию на востоке Украины, в частности, будущую миссию ООН на Донбассе.



"Это вопрос, который уже давно ожидает ответа. Россия предложила идею, чтобы ООН обеспечила защиту мониторинговой миссии ОБСЕ. Но, по мнению США, Германии, Франции и Украины, должна быть настоящая миротворческая миссия, обеспечивающая безопасность на более широком уровне. Надеюсь, мы сможем обсудить именно этот формат миротворческой миссии", - отметил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.



Он добавил, что идея развертывания миротворческой миссии ООН будет успешной только в случае, если Россия решит закончить конфликт и выведет войска.

