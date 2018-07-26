В Украине больше нет очередей на получение биометрического загранпаспорта - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что задержек в выдаче новых биометрических заграничных паспортов в настоящее время не наблюдается.



"По всей территории Украины больше нет очередей на получение нового биометрического загранпаспорта. (…) На самом деле ситуация нормализовалась неделю назад, но поскольку единичные случаи задержки выдачи документов в день-два еще наблюдались, то сегодня могу официально заявить: задержек в выдаче загранпаспортов больше нет", - написал глава МВД на странице в Фейсбуке в четверг.



Он пояснил, что задержка в выдаче документа может быть связана лишь с идентификацией и только в том случае, если человек получил внутренний паспорт в населенном пункте, который сейчас временно оккупирован (Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей).



А.Аваков также поблагодарил коллектив Государственной миграционной службы (ГМС) во главе с Максимом Соколюком за "выполнение непростой задачи".



"Следующие шаги - готовимся к использованию электронной цифровой подписи в ІD-карте и к открытию опции "замена паспорта-книжки образца 1994 года на биометрическую ІD-карту по желанию". Последние провокации страны-агрессора демонстрируют необходимость внедрять новые безопасные документы. Это вопрос национальной безопасности и безопасности общества - считаю, что эта задача №1 для ГМС на ближайший год", - подытожил министр.

