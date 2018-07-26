Москва отреагировала на Крымскую декларацию США

В МИД РФ отреагировали на принятую накануне в США Крымскую декларации.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на поведение американской стороны в ситуации с ядерным соглашением по Ирану и Парижским соглашением по климату, которые ранее считались официальной политикой США. По ее словам, бывший американский президент Барак Обама принял соответствующие решения, а нынешний глава государства Дональд Трамп "перерешил".



"Мы знаем цену этим "судьбоносным декларациям", - отметила Захарова в Facebook.



Прокомментировали декларацию и в российском посольстве в США.



"С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в другой реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возврата Крыма в состав России в 2014 году", - заявили в диппредставительстве.



Ранее Госдепартамент США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России.

