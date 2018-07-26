Семьям украинских заложников выделят по 100 грн на услуги адвокатов

Кабинет Министров решил выплатить семьям украинских заложников по 100 тыс. гривен помощи на правовую помощь.



Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг, передают Українськi Новини.



Средства будут выплачиваться на обеспечение предоставления профессиональной правовой помощи для защиты прав и интересов лиц, которые лишены личной свободы вследствие действий незаконных вооруженных формирований, оккупационной администрации и/или органов власти Российской Федерации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (в том числе заложников) и временно оккупированной территории Украины, а также для поддержки указанных лиц и их семей.



Помощь будет выплачиваться после заявления лица, лишенного свободы, члена его семьи, близкого родственника или законного представителя.

