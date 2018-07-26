Кабмин назначил двух заместителей министра финансов

Кабинет министров Украины назначил Сергея Верланова и Юрия Джигиря на должности заместителей министра финансов.



Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.



"Назначили Верланова и Джигиря", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания.



Согласно декларации за 2017 год, Ю.Джигирь является конечным бенефициаром ООО "Фиско Информ". По итогам прошлого года, он задекларировал 2 млн грн дохода от предпринимательской деятельности.



С.Верланов является главным юристом в юридической фирме "Саенко Харенко", по итогам прошлого года он задекларировал 2 млн грн заработной платы, полученной по совместительству.



Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада отправила в отставку главу Минфина Александра Данилюка по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана, после чего Кабмин назначил Оксану Маркарову и.о. министра финансов.



Заместителей министра финансов Юрия Буцу и Сергея Марченко уволили на заседании правительства в четверг, 26 июля.

