США выдадут Украине данные о чиновниках-контрабандистах

Департамент уголовных расследований Службы внутренних доходов США предложил выдать ГФС Украины данные об украинских чиновниках-контрабандистах. Об этом сообщила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина в Фейсбуке.



По ее словам, США готовы предоставить оперативную информацию как против украинских чиновников и должностных лиц, так и против целых аффилированных с этими людьми компаний, занимающихся контрабандой.



Филиалы американского Департамента уголовных расследований работают в Америке и Европе, сотрудничают с Европолом в Азии и Австралии. Поэтому у них информация о всех незаконных сделках в мире.



Непряхина подчеркнула, что подобный Департамент уголовных расследований нужен Украине. Ведь здесь статистику по приговорам контрабандистам не ведут, а осужденных коррупционеров можно посчитать на пальцах одной руки.



По ее словам, Департамент уголовных расследований Службы внутренних доходов США – это то, о чем в Украине говорят четыре года. "Абсолютно независимый, неконтролируемый политическими силами орган. В 80% случаев преступники получают приговоры", - написала Непряхина.



