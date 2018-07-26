Помпео: КНДР продолжает наращивать ядерное топливо

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР продолжает наращивать топливо для ядерного оружия, несмотря на то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын во время саммита с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре поддержал процесс по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом Помпео рассказал во время выступления перед комитетом по международным делам сената США, сообщает агентство Reuters.



По словам госсекретаря США, Пхеньян продолжает производство расщепляющихся материалов для ядерного вооружения.



На вопрос сенатора-демократа Эда Марки о том, производит ли Северная Корея топливо, которое может быть использовано для создания атомной бомбы, Помпео ответил: «Да, это верно...Да, они продолжают производить расщепляющийся материал».



Отмечается, что Помпео не предоставил каких-либо подробностей и отказался публично отвечать на последующие вопросы по ядерной программе Северной Кореи. Он сказал, что был бы рад ответить на этот вопрос, если это необходимо, в закрытой обстановке, так как публичные заявления по этому вопросу не помогли бы «сложным переговорам с трудным противником».



Госсекретарь США добавил, что Соединенные Штаты занимаются «терпеливой дипломатией», чтобы убедить Северную Корею отказаться от своего ядерного оружия, но не позволят процессу «затянуться без конца».



Выступление Помпео в сенате было посвящено теме взаимоотношений России и США, в частности, прошедшему в Хельсинки саммиту президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

