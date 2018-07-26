Пашинян: Армения не стремится в НАТО

Армения не стремится в будущем стать членом НАТО. Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.



"Нет, конечно. Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Потому что мы сейчас являемся членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и мы сейчас говорим, что наша цель то, чтобы членство Армении в этой организации стало более и более эффективным", - добавил премьер.



При этом Пашинян отметил, что республика намерена продолжать сотрудничество с Североатлантическим альянсом. "У нас есть кое-какие программы, мы участвуем еще в миротворческой миссии в Косово, и у нас есть общие программы, мы сотрудничаем с НАТО не первый год, это длится довольно-таки долго, очень долго. И это будет продолжаться ", - сказал он.



11-12 июля глава армянского правительства принимал участие в саммите НАТО в Брюсселе. Страна участвует в операции НАТО "Решительная поддержка" по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась 1 января 2015 года. Ее миротворческие силы участвуют в миссии в составе немецкой военной группировки.



"Я участвовал в собрании, в саммите. Не в саммите НАТО, а в саммите стран, которые участвуют в миротворческой миссии в Афганистане в рамках НАТО", - пояснил Пашинян в интервью радиостанции.



Ранее премьер Армении неоднократно заявлял, что республика привержена всем международным договоренностям и останется членом ОДКБ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Представитель Армении Тигран Саркисян с 2016 года возглавляет коллегию Евразийской экономической комиссии, а бывший начальник Генштаба ВС республики генерал-полковник Юрий Хачатуров с 2017 года является генеральным секретарем ОДКБ.

