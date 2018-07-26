В АП засекретили данные об отдыхе Порошенко

В Администрации Президента Украины Петра Порошенко отказались рассекретить информацию о летнем отпуске гаранта, а также назвать его стоимость.



Об этом сообщила журналист Алена Бабинец на своей странице в Facebook. Он также опубликовала официальный отказ АП на свой запрос.



"Вот честно, не понимаю, почему Петру Порошенко так стыдно уходить в отпуск. Трудно работаешь – заслужил отдых. Чего тут стесняться?", – написала она.



Она напомнила о том, что о вилле в Испании и шикарном отдыхе на Мальдивах украинцы уже знают. Поэтому, она не понимает, почему же тщательно скрывается информация о данном летнем отпуске.



"Руководители развитых стран считают нормальным сообщать, когда и куда едут отдыхать", – добавила Анна Бабинец.



Также она отметила, что в своем запросе для АП она подчеркнула: если Петр Порошенко является лицом, деятельность которого финансируется из госбюджета, соответственно и его отпуск, то украинцы имеют право узнать, на что ушли бюджетные деньги. Но в АП заявили, что это не публичная информация.



"Жаль, что Президент не считает нужным делиться с обществом такими простыми вещами", – написала журналист.



Добавим, что причиной отказа АП является то, что ее письмо "не может рассматриваться как запрос на информацию", так как не соответствует закону "О доступе к публичной информации".

