Холодницкий отделался выговором

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение привлечь к дисциплинарной ответственности зама главы ГПУ, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, применив к нему дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Соответствующий вердикт был оглашен в четверг, 26 июля по результатам рассмотрения «дела Холодницкого» на заседании КДКП. С жалобой на главу САП весной обратились генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артём Сытник.



В действиях Холодницкого, выявленных в результате осуществления в его отношении негласных следственных действий, они усмотрели грубое нарушение профессиональной этики и кодекса поведения прокурора при расследовании целого ряда громких уголовных дел.



Докладчик по делу, член КДКП, в своём заключении пришёл к выводу о том, что грубые нарушения со стороны Назара Ивановича действительно были допущены. Однако, ссылаясь на отсутствие предусмотренных законом полномочий предложил ограничиться в наказании главы САП выговором. По итогам заслушивания фигурантов «дисциплинарки» Квалифкомиссия согласилась с выводами Ковальчука. Решение может быть оспорено в месячный срок.