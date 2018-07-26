В большинстве областей Украины к субботе прекратятся дожди

В ближайшие сутки, 27 июля, неустойчивую погоду в Украине будет определять теплая и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. В этот день ожидается преимущественно дождливая погода с грозами, в Карпатах и на Прикарпатье местами сильные дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°, в южных и восточных областях ночью 18-23°, днем 31-35°.



В Киеве ночью - местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 37,1 градусов тепла в 1909 году, а самая низкая - ночью на отметке 7,8 градусов в 1898.



В субботу, 28 июля, на Правобережье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории Украины - без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 27-32°, в западных, Житомирской, Винницкой областях 23-28°.



В Киеве 28 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.



26 июля температура воды в Черном и Азовском морях была 24-27°, в Днепре в пределах Киева 23°.

