Сытник намерен обжаловать решение КДКП о выговоре Холодницкому

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник намерен обжаловать решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) о выговоре руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому.



"Да", - сказал директор НАБУ журналистам после заседания КДКП, отвечая на вопрос о том, будет ли обжаловано это решение.



КДКП на заседании в четверг рекомендовала вынести выговор и не увольнять руководителя САП Н.Холодницкого с занимаемой должности за совершенный дисциплинарный проступок.



По законодательству решение КДКП может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия.

